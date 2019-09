La CUP proposa un «gran acord polític» per l'autodeterminació i l'amnistia

"La clau de volta és l'empoderament i l'autoorganització per forçar les institucions a un nou camí per exercir l'autodeterminació. Desobediència civil per forçar la desobediència institucional", assenyala Riera

"Volen generar por i criminalitzar la desobediència política", assenyala el portaveu de la CUP en referència a l'operació de l'Audiència Nacional

Què ha de fer l'independentisme quan arribi la sentència del Tribunal Suprem? El president de la Generalitat, Quim Torra, no ha apuntat gaire detalls concrets en l'arrencada del debat de política general , i la CUP li ha plantejat un "gran acord polític" que passa per tres elements: autodeterminació, amnistia i drets fonamentals. I, quan toqui, que la Generalitat assumeixi "amb totes les conseqüències" una "proclamació republicana", previsiblement després del veredicte del Suprem.Segons la CUP, l'autodeterminació i la independència només pot venir del "conflicte", i en cap cas de propostes "buides i tacticistes" com un govern de concentració nacional o bé un procés de mobilització popular. "Aquests dos conceptes no poden entrar en conflicte, i si ho fan sempre es prioritzarà el reforçament institucional. Això postposa el xoc", ha assenyalat Riera, que ha vist que el camí de l'entesa "no portarà enlloc" perquè és una "via perduda", com demostren els greuges de l'Estat amb Catalunya."El país necessita propostes viables i reals. Proposem un gran acord polític per l'autodeterminació, l'amnistia i els drets fonamentals", ha assegurat Riera, referint-se a un front ampli més enllà dels partits. Hauria d'incloure els supòsits per "assumir una proclamació republicana amb totes les conseqüències" i el compromís de trobar una "resolució democràtica del conflicte amb o sense acord amb l'Estat". Això implicaria, si cal, una institució paral·lela i també acció internacional.En consonància, la defensa de l'amnistia hauria de comptar amb tots aquells represaliats del procés, mentre que també caldria "replantejar" les prioritats pressupostàries i econòmiques. "Només es podrà fer amb un pla de xoc per socialitzar tots els habitatges que siguin necessaris i que no s'hi pugui especular", ha assenyalat el dirigent anticapitalista, insistent amb la redistribució de la riquesa. "Cal que l'independentisme lideri el canvi cap a una societat solidària", ha asseverat."La clau de volta és l'empoderament i l'autoorganització per forçar les institucions a un nou camí de defensa de drets per exercir l'autodeterminació. Desobediència civil per forçar la desobediència institucional. Poder popular per a la ruptura democràtica amb l'Estat", ha assenyalat Riera al final de la intervenció."Davant del terrorisme d'Estat, desobediència civil i autoorganització", ha apuntat Riera, que ha renegat del diàleg i de la negociació amb Madrid. "La resolució del conflicte ha de ser forçada, i les institucions catalanes tenen responsabilitat a l'hora de confrontar-se amb l'Estat", ha apuntat el dirigent anticapitalista, que ha definit el Govern com més centrat en el dia a dia autonòmic que en el republicanisme.En aquest sentit, Riera ha insistit que la Generalitat ja no és un "mur" contra la repressió, i també ha acusat Torra de no avançar "ni en l'àmbit social ni en el nacional". "Sembla que els Mossos no fan cas als seus discursos: col·laboren amb la Guàrdia Civil davant les protestes", ha assenyalat el portaveu anticapitalista. Segons ell, Junts per Catalunya (JxCat) i ERC estan més pendents de la seva pugna que del país.El pressupost de la Generalitat, en aquest context, de què ha de servir? "Per continuar obeint l'Estat? O per aturar desnonaments i garantir el dret a l'habitatge? Per imposar-se als mercats? Per imposar-se a les empreses que precaritzin el treball? Obeint l'Estat per defensar drets civils o polítics? No, cal desobeir-lo si és qui els conculca", ha insistit Riera, que ha plantejat una proposta política: "El conflicte democràtic".Riera ha arrencat la intervenció solidaritzant-se amb els presos i preses polítiques, i també amb els detinguts dilluns en el marc de l'operació ordenada per l'Audiència Nacional . "Volen generar por i criminalitzar la dissidència política", ha reflexionat el diputat de la CUP, que ha criticat Ciutadans per la intervenció de Lorena Roldán, en la qual ha equiparat l'independentisme amb el terrorisme

