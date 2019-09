El 56% dels catalans creu que els líders independentistes no han tingut un judici just

El 55,9% dels catalans creuen que els encausats per l'1-O no han tingut un judici just al Tribunal Suprem (TS). Així es desprèn de l'enquesta Òmnibus 2019 que ha fet pública aquest dimecres el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). Segons la mateixa enquesta, feta a 1.200 persones, un 68,6% dels enquestats considera injust l'empresonament i l'exili de polítics catalans i, per contra, un 17,9% ho veu just.Pel que fa a la pregunta sobre un referèndum a Catalunya, el 67,8% està molt d'acord o més aviat d'acord en celebrar-lo perquè els catalans decideixin la relació entre Catalunya i Espanya. Una xifra que se situa en el 38,7% en el cas d'un referèndum a tot Espanya per tal que siguin els ciutadans espanyols els qui decideixin.Pel que fa als polítics encausats, un 55,6% dels enquestats creu que el cas s'acabarà resolent als tribunals europeus.Sobre l'actual situació de les relacions entre Catalunya i Espanya, un 40,3% considera que cal una política de diàleg i negociació sense límits i, en segon lloc, se situen els que creuen que el diàleg ha de ser dins del marc de la Constitució. Així ho pensen el 36,3% dels enquestats.

