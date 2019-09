Els comuns fan una crida al catalanisme per respondre de manera «eficaç» a la sentència

Els comuns han verbalitzat un discurs constructiu en el debat de política general al Parlament per poder "avançar" en un context d'excepcionalitat, marcat per la sentència imminent del Tribunal Suprem. La presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, ha fet una crida a les forces catalanistes -amb una referència explícita al PSC- per formular una resposta "eficaç" a la resolució judicial sobre els presos polítics. I, en paral·lel a l'oferiment en clau nacional, Albiach també ha estès la mà al Govern per negociar amb "honestedat" uns nous pressupostos ancorats en les polítiques socials.En relació a l'escenari que s'obrirà quan arribi la sentència, els comuns reclamen un exercici de "generositat, responsabilitat i empatia" per encaminar una reacció que permeti "deixar enrere la judicialització" i combatre "les retallades de drets i llibertats". "Mentre els dirigents independentistes siguin a la presó, no podrem mantenir cap diàleg", ha recalcat Albiach, insistent amb la necessitat d'assolir consensos que desbloquegin la situació i de donar "instrumentalitzar" la resposta de país.Catalunya en Comú Podem ha plantejat que els pactes assajats aquesta tardor tinguin més recorregut. Per això, han proposat una "entesa per al futur" que inclogui punts de trobada com el blindatge dels serveis públics per lluitar contra la desigualtat, el combat a l'emergència climàtica, l'acompanyament de la revolució del feminisme i la reclamació d'un finançament just.Albiach ha traçat un discurs molt crític amb l'acció del Govern, un executiu que ha definit com a "inoperant". "Aquest Govern va arrossegant els peus", ha descrit la presidenta del grup parlamentari dels comuns, també crítica amb el missatge "triomfalista" de Quim Torra en matèria econòmica. "Catalunya ha perdut una dècada i una majoria del país no ha sortit de la crisi", ha recalcat la diputada, que ha demanat un executiu que "gesticuli menys i governi més". "Catalunya no va bé. Catalunya va malament", ha afegit.Ara bé, malgrat les reflexions pessimistes sobre l'activitat del Govern de JxCat i ERC, els comuns han recollit el guant del president en relació a la negociació dels pressupostos . Albiach s'ha ofert per imprimir el "verd" i el "morat" del seu espai polític en els comptes de la Generalitat. "Sempre ens hem assegut a negociar amb honestedat aquests pressupostos. No ho fem pel Govern, ho fem per Catalunya", ha expressat.Els comuns no han desaprofitat l'oportunitat per referir-se al panorama polític espanyol i han carregat contra l'immobilisme del PSOE de Pedro Sánchez. També ha rebut el PSC, a qui Albiach ha criticat per haver jugat un paper subaltern al socialisme espanyol en les negociacions de la investidura espanyola. "Hem trobat a faltar un PSC amb veu pròpia i que no li seguís el joc a Sánchez en relació a Catalunya", ha afirmat. I s'ha preguntat si Ciutadans és un soci desitjable per emetre un discurs conciliador a Catalunya després de comprovar l'actuació de Lorena Roldán aquest dimecres al Parlament

