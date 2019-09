Iceta ofereix mà estesa al Govern si renuncia a la confrontació i l'autodeterminació

Suport per aprovar els pressupostos. Aquesta ha estat la principal petició que ha fet el president de la Generalitat , Quim Torra, durant el debat de política general. I el líder del PSC, Miquel Iceta, ja ha deixat clar amb quines condicions el Govern pot comptar amb el seu suport. Només si l'executiu es desmarca de la confrontació i de l'autodeterminació els socialistes estendran la mà. Els socialistes demanen, doncs, un canvi de rumb d'un Govern que consideren "fallit" víctima de la desorientació i divisió."Si és per a la confrontació o per a l'autodeterminació, no compti amb nosaltres", ha assegurat un Iceta que ha entonat un discurs moderat, especialment en contrast amb el to dur i bel·ligerant de Ciutadans. "Si el seu Govern volgués governar i fer-ho pel conjunt dels catalans, aquí estem", ha completat Iceta. El líder del PSC ha reconegut el moment d'excepcionalitat polític, però ha puntualitzat que aquesta excepcionalitat "no justifica" les mancances del Govern."Necessitem un president de la Generalitat, i no el tenim". Aquesta és la diagnosi que ha fet Iceta. El dirigent socialista ha subratllat que el Govern segueix "desorientat" i "dividit" i que la prova de que no té rumb és que encara no ha estat capaç d'especificar quina serà la resposta a la sentència del Tribunal Suprem. Governar Catalunya, ha recordat, implica gestionar 40.000 milions d'euros i 250.000 treballadors públics, però que si Torra no ho fa és perquè vol ser president d'una República a la qual "no sap com arribar-hi"."Si no es veu amb cor de fer això, té l'obligació política d'apartar-se de la seva responsabilitat. No pot fer la seva feina, vol fer-ne una altra que per ara no està al seu abast", ha sentenciat Iceta. Parafrasejant el discurs que va fer Torra a la Universitat Catalana d'Estiu, el líder del grup socialista ha assegurat que el Govern segueix sense la "iniciativa i el projecte" que el president de la Generalitat demanava recuperar.La desobediència, ha insistit Iceta, no hauria de ser un camí que Torra hagi de contemplar. "El 'ho tornarem a fer' és el que ens va portar al desastre", ha advertit. De fet, ha insistit, com ho va fer dilluns just en fer-se públiques les detencions de nou membres dels CDR, que el moviment independentista ha estat "sempre pacífic i democràtic" i que, per tant, el president hauria de ser el "primer interessat" en desmarcar-se de tot símptoma de violència.Iceta ha admès que la sentència del Suprem sobre el procés pugui ser "controvertida" i que molts catalans no comparteixin el seu contingut. Amb tot, ha afirmat que, en democràcia, les sentències "poden ser objecte de crítica però no de desobediència".El PSC ha posat sobre la taula dues propostes concretes per acordar durant el debat de política general. La primera, augmentar a 4.000 wats la generació d'energia eòlica i a 6.000 wats la fotovoltaica. La segona, invertir en l'ensenyament de l'anglès a les escoles tenint present la desigualtat de nivell que es dona en zones d'especial complexitat.

