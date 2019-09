Cs equipara l'independentisme amb ETA: «Senyor Torra, demani als seus comandos que parin»

"Està jugant amb foc i es cremaran tots els catalans", assegura Roldán, a qui Torrent ha cridat a l'ordre en dues ocasions enmig d'un clima de tensió

Lorena Roldán s'ha estrenat en un debat de política general amb un discurs un grau més dur -tenint en compte el to bel·ligerant habitual de Ciutadans al Parlament- en el qual ha comparat l'independentisme amb ETA. Exhibint una fotografia de l'atemptat de l'organització basca a Vic, on avui s'han desplaçat Albert Rivera i Inés Arrimadas , i referint-se a les detencions contra membres dels comitès de defensa de la República (CDR) per presumptes activitats terroristes segons l'Audiència Nacional, Roldán ha demanat a Torra que ordeni "parar" els seus "comandos". "Ja hem vist vessada massa sang i justificats massa assassinats polítics", ha etzibat la dirigent del partit taronja.La futura candidata de Ciutadans a les eleccions catalanes, amb un to que ha vorejat la falta de respecte cap al president i que en tot moment ha buscat equiparar l'independentisme amb un moviment que planeja atemptats contra l'ordenament constitucional i les forces de l'ordre, ha estat cridada dues vegades a l'ordre. Ho ha fet el president del Parlament, Roger Torrent, que l'ha aturat diverses vegades visiblement molest. Roldán l'ha acusat de censurar-la i Carlos Carrizosa, president del grup de Ciutadans a la cambra, ha fet constar el seu malestar un cop acabat el discurs.Davant la reivindicació del pacifisme de l'independentisme que ha fet Torra durant la intervenció matinal , Roldán ha preguntat pel Goma-2 -un explosiu utilitzat per ETA en les dècades dels vuitanta i dels noranta- que alguns mitjans van vincular a les detencions de membres dels CDR, tot i que la Fiscalia només va parlar de "precursors d'explosius". "Quin paper juga el Goma-2 en tot això?", ha preguntat la dirigent de Ciutadans, en referència al component democràtic i pacifista de l'independentisme.Enmig de la polèmica entre Roldán i Torrent, a banda, s'han escoltat crits a favor de la Guàrdia Civil. Els ha emès Daniel Serrano, diputat del PP i mà dreta d'Alejandro Fernández al partit. La dirigent de Ciutadans no n'ha tingut prou amb la comparació amb ETA i ha acusat TV3 de formar part de tot l'entramat amb les invitacions a Arnaldo Otegi. "Està jugant amb foc i es cremaran tots els catalans", ha asseverat Roldán amb to alarmista, com si les detencions de dilluns impliquessin atemptats immediats."Sentir-se català i espanyol té conseqüències? Això és totalitari. Vostès no són demòcrates. Els demòcrates no fan cops d'Estat, protegeixen les llibertats. Vostè és un perill públic per als ciutadans", ha apuntat la candidata de Cs a les properes eleccions. "Deixin de blanquejar els terroristes. S'ha comportat com un piròman. Està superant el seu antecessor, i li demano que faci marxa enrere. Sap què passa quan s'estigmatitza els constitucionalistes? Quan se'ls situa com l'enemic i a condemnats per terrorisme en herois? Que hi ha assetjament a la Guàrdia Civil", ha considerat.Ciutadans ha tornat a denunciar a Torra davant la Junta Electoral Central (JEC) per no haver retirat la pancarta amb el llaç groc en defensa dels presos i els exiliats del balcó del Palau de la Generalitat. Així ho ha anunciat la presidenta del grup parlamentari de Cs, Lorena Roldán, durant el debat de política general, on ha denunciat que el Govern "inunda amb propaganda separatista" les institucions quan ja estan convocades les eleccions del 10 de novembre.Com ja va fer abans de les eleccions del 28 d'abril, Ciutadans denuncia que s'exhibeixen "símbols ideològics i partidistes" a les institucions, com ara llaços grocs, estelades o fotografies de dirigents empresonats, i que això vulnera el principi de neutralitat. El president de la Generalitat té ja un judici pendent per desobediència per no haver retirat la pancarta que esta fixat pel 18 de novembre.En la denúncia, Ciutadans inclou fotografies de diferents edificis amb pancartes i demana a l'ens electoral que ordeni la retirada de tots aquests elements. Divendres passat va ser el Tribunal Superior de Justícia qui, a partir d'una denúncia de l'entitat unionista Impulso Ciudadano, va donar 48 hores per despenjar la pancarta del Palau de la Generalitat. Torra ja ha respost que no ho pensa fer tot i que enfrontar-se a una possible inhabilitació si finalment és condemnat.

Denúncia de Ciutadans davant la Junta Electoral Central by naciodigital on Scribd

