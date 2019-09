Les paraules clau del discurs de Torra al Parlament.

Poc més de dues hores de discurs del president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, en el debat de política general. Un relat funcionarial a estones, massa pensat pels convençuts, però amb diversos punts de transcendència . Ha desplegat una proposta de reforma fiscal per fer viable l'aprovació dels comptes, ha qüestionat la separació de poders a l'Estat i no ha concretat el pla del Govern per respondre al veredicte del Suprem. De fet, entre les paraules clau -les més repetides- del seu discurs, no hi apareix "sentència".Les paraules que ha pronunciat més vegades Torra són, de forma destacada, "Catalunya", "País", "Pla" i "Govern". Pel que fa a termes més concrets, el president català ha posat especial èmfasi en conceptes com "llei", "dèficit", "inversió" i "despesa", tal com s'aprecia en el núvol de paraules que encapçala aquesta notícia.

