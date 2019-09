Alerta Solidària denuncia que encara no han pogut accedir a la documentació sobre les detencions dels CDR

Alerta Solidària denuncia que encara no han tingut accés a la documentació relativa a les detencions dels set independentistes que la Guàrdia Civil va practicar dilluns, dos d'elles a Sabadell. El portaveu del col·lectiu que s'encarrega de la defensa dels independentistes detinguts, Xavier Pellicer, ha assegurat que ara per ara només han pogut contactar amb cinc dels detinguts, mentre que als altres dos restants se'ls ha assignat un advocat d’ofici.Dels nou detinguts inicialment, la Guàrdia Civil va deixar en llibertat a dos d’ells , veïns de Sabadell, acusats de terrorisme, però els set restants van ser traslladats a la comandància del cos de Tres Cantos, a Madrid . "Malgrat que la família i el seu entorn ho va manifestar la voluntat que nosaltres havíem d’exercir com a defensa, a dos d’ells la Guàrdia Civil els ho ha negat i els han assignat advocats d’ofici", ha explicat Pellicer en declaracions aPellicer ha detallat que ara per ara no han tingut accés a la documentació policial dels escorcolls, de manera que no disposen d'informació sobre què es va localitzar en els domicilis on es trobaven els detinguts. Això, assegura, no els facilita la feina davant la seva declaració davant del jutge."No hem tingut accés a la informació, hi ha un secret de sumari però es van filtrant informacions, es vulneren els drets de defensa impedint que els visitem en les primeres hores, i això passa en un context d’irregularitats absolutes, intenten muntar un cas pressionant allà on creuen convenient", ha detallat.Pel que fa als detinguts amb qui sí que han pogut parlar, entre ells un de Sabadell, assegura que estan cansats i perplexos per la situació, però agraïts pel suport que han rebut des de dilluns mateix. Pellicer també ha destacat que han recollit informació relativa a les destrosses que els agents van fer en la seva entrada als domicilis i en els escorcolls, amb la voluntat de traslladar-les perquè l’Estat sigui qui es faci càrrec de les despeses com a responsables directes.

