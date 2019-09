​Rescaten 1.000 truites dels tres canals del Pallars Jussà

Les centrals hidroelèctriques de Molinos, la Plana de Mont-Ros i la Pobla de Segur estan realitzant aquesta setmana les tasques programades de manteniment, un fet que suposa haver de buidar els canals d'aigua. Previ a aquests treballs, l'empresa Forestal Catalana , juntament amb la coordinació dels Agents Rurals , han realitzat el rescat de les truites abans que aquestes hi quedin atrapades.En total, entre els tres canals que hi ha al Pallars Jussà, s'han rescatat uns 1.000 exemplars. La majoria s'han alliberat aigües avall de l'indret on s'han rescatat. Josep Maria Puigarnau, Agent Major de Fauna dels Agents Rurals, ha explicat que de tots aquests exemplars se’n traslladarà un centenar d'autòctons -50 mascles i 50 femelles- als centres d'alevinatge d'Escaló i de Llavorsí per tal d'obtenir cries.Puigarnau ha assenyalat que en una prova pilot prèvia feta solament amb cinc truites han aconseguit fer sobreviure unes 1.500 cries. Aquestes tenen ara entre 10 i 12 centímetres i aviat es podran retornar al riu. L'objectiu és reforçar les poblacions de truita de la Noguera Pallaresa per tal de fomentar l'exercici de la pesca.Aquest dimecres està previst que es rescatin les truites de la Plana de Mont-Ros. Ahir ja es va fer aquest exercici a Molinos, amb 150 exemplars, i a la Pobla de Segur, amb 800 truites. Durant el rescat de la Pobla de Segur, que s'ha hagut de començar per sota de la central, s'han tret truites de mida considerable, amb un pes d'entre 6 i 7 quilos.

