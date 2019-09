Rivera i Arrimadas, al bressol de l'independentisme: entre la indiferència i el soroll de les cassoles

Vargas, Arrimadas i Rivera, a Vic Foto: Albert Alemany

La plaça de Vic, durant la visita dels líders de Ciutadans Foto: Albert Alemany



Albert Rivera i Inés Arrimadas han visitat Vic aquest matí entre la indiferència i el soroll de les cassoles. La visita de Ciutadans a la capital d'Osona ja comença a convertir-se en una tradició de precampanya. Els líders de la formació taronja han arrencat amb un acte de suport a la Guàrdia Civil enmig de la plaça Major. També han estat rebuts amb La Faixa de la Trinca, xiulets i alguna escridassada Enmig d'una gran expectació mediàtica i envoltats de simpatitzants del partit, s'han sentit crits de "fora", "provocadors", "llibertat presos polítics"... "Avui reivindiquem la llibertat i la feina dels cossos de seguretat de l'Estat, davant d'aquells que els acusaven i els volien expulsar a Vic, Barcelona i a molts altres llocs", deia Rivera."Vic va ser un lloc que va viure un dels majors atemptats de la història contra una caserna de la Guàrdia Civil", ha dit Rivera. En aquest sentit, ha remarcat que volien retre homenatge a les víctimes, sobretot després que la Generalitat de Catalunya tardés tant. Només ha parlat Albert Rivera en un parlament, sense preguntes dels periodistes.Rivera ha equiparat la situació actual a Catalunya amb els temps de Terra Lliure. "El separatisme no tornava a organitzar-se amb violència i ho està tornant a fer amb goma-2 i plànols d'edifici públics", ha destacat.Entre el seguici que acompanyava Rivera i Arrimadas, hi havia José Vargas, president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions de Terrorisme (ACVOT). "Quina poca memòria tenen, ja no es recorden de l'atemptat a Vic", deia Vargas. També hi havia Glòria Pastor i Jaume Amargant, coordinadora i cap de llista de Cs a Vic; i els caps de llista de Manlleu i Torelló (Francisco Javier Jiménez i Pere Colomer). Ciutadans no va obtenir cap regidor a les municipals Durant el seu discurs, Rivera ha aprofitat per llistar les mesures per la Guàrdia Civil i la policia espanyola. Primer ha demanat un "complement salarial" per als agents d'aquests dos cossos estatals perquè Catalunya "és més difícil que en altres parts d'Espanya". "Ells han detingut els presumptes terroristes. Ni Buch ni Torra", ha exclamat.També ha afegit com a mesura "immediata" que Torra "no pot dirigir els Mossos d'Esquadra". "Com ordenarà detencions del CDR si els hi diu que apretin?", ha dit el líder de la formació taronja, remarcant que ha d'estar en mans del Ministeri d'Interior.Per últim, ha emplaçat a Pedro Sánchez a tornar-se a reunir per parlar de la situació de Catalunya, després de les detencions de 9 persones vinculades als CDR. "En lloc de pactar amb els que volen destruir Espanya, que escolti Ciutadans", ha conclòs. "M'importa Catalunya perquè sóc català i em sento amenaçat com altres catalanes constitucionalistes. Catalunya també és la meva terra", ha dit.Els líders taronges havien anunciat inicialment que visitarien la caserna de la Guàrdia Civil, allunyada del centre de la ciutat, però aquest mateix dilluns han canviat d'opinió. Després de l'acte llampec, s'ha reunit amb associacions de mossos, guàrdies civils i policia espanyola.La seva visita a la capital d'Osona es produeix dos dies després de la detenció de nou membres del CDR. Entre aquests arrestats hi ha l'osonenc Txevi Buigas. Tant dilluns com dimarts, centenars de persones es van concentrar a Vic Folgueroles , en solidaritat amb el detingut a Sant Pere de Torelló Arrimadas ja va visitar Vic el passat 18 d'abril . Se'n va tornar amb la imatge que buscava: la d'escridassades i insults en plena campanya electoral. Va ser un acte també llampec i només va consistir en mitja hora pels carrers de la ciutat. Com avui, va visitar Vic envoltada també de més dirigents del partit i periodistes que de manifestants.

