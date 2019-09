Cs torna a denunciar Torra per no retirar el llaç groc de la Generalitat

Ciutadans ha tornat a denunciar el president de la Generalitat, Quim Torra, davant la Junta Electoral Central per no haver retirat la pancarta amb el llaç groc en defensa dels presos i els exiliats del balcó del Palau de la Generalitat. Així ho ha anunciat la presidenta del grup parlamentari de Cs, Lorena Roldán, durant el debat de política general, on ha denunciat que el Govern "inunda amb propaganda separatista" les institucions quan ja estan convocades les eleccions del 10 de novembre.Com ja va fer abans de les eleccions del 28 d'abril, Ciutadans denuncia que s'exhibeixen "símbols ideològics i partidistes" a les institucions, com ara llaços grocs, estelades o fotografies de dirigents empresonats, i que això vulnera el principi de neutralitat. El president de la Generalitat té ja un judici pendent per desobediència per no haver retirat la pancarta que esta fixat pel 18 de novembre.En la denúncia, Ciutadans inclou fotografies de diferents edificis amb pancartes i demana a l'ens electoral que ordeni la retirada de tots aquests elements. Divendres passat va ser el Tribunal Superior de Justícia qui, a partir d'una denúncia de l'entitat unionista Impulso Ciudadano, va donar 48 hores per despenjar la pancarta del Palau de la Generalitat. Torra ja ha respost que no ho pensa fer tot i que enfrontar-se a una possible inhabilitació si finalment és condemnat.

Denúncia de Ciutadans davant la Junta Electoral Central by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor