El PSC i En Comú Podem formalitzen el seu acord per governar a Rubí

El PSC i En Comú Podem ja han formalitzat el seu acord per governar a Rubí. En el ple d'aquest dimecres, l’alcaldessa ha començat agraint “la feina, la paciència, la il·lusió i l’esforç” al seu grup municipal i la seva organització política, el Partit dels Socialistes de Catalunya; al personal de l’Ajuntament, i òbviament al grup municipal d’En Comú Podem Rubí.“La majoria de ciutadans de Rubí confia que siguem capaços de dur a terme el que avui tenim entre mans, que és un Pla de Mandat per fer una ciutat una mica –o molt– millor”.L’acord de govern té una base important en l’acord de governabilitat que es va presentar al mes de juliol; i l’aprovació del cartipàs i del Pressupost 2019 va ser el que ho va permetre posar en marxa, ha explicat l’alcaldessa.Martínez ha reconegut que alguns dels compromisos, com és obvi, no es podran dur en un sol mandat; però “pensem en el mandat sencer”. L’alcaldessa també ha destacat que el Pressupost és de contingut “progressista i d’esquerres”Des d'avui, en què s'han signat els decrets de delegació de competències, amb la qual cosa el govern municipal passa a tenir 13 regidors - que sumen majoria absoluta al ple.Ànnia Garcia serà la Segona Tinenta d'Alcaldia, assumint les matèries d'Habitatge i també la responsabilitat dels Serveis Audiovisuals.Pel què fa a Andrés Medrano, tindrà les carteres de Sostenibilitat i Transició Energètica, tot allò referent al Medi ambient i la gestió de residus, i també s'encarregarà del projecte Rubí Brilla.Finalment, Pau Navarro serà el nou regidor de Solidaritat i Cooperació, Transparència i Participació Ciutadana i també d'allò referent a la Memòria Històrica.Per part de la nova Tinent d'Alcaldia, l'entrada al govern de la seva formació és un aspecte positiu perquè els permetrà incidir "en aquells projectes que ja funcionen i en aquells que, per algun motiu o altre, no s'han pogut realitzar en el passat". "Aquest era el nostre objectiu en presentar-nos a les eleccions: ser útils per la ciutat", ha afegit.També ha destacat com a positiu "que hi hagi 13 persones treballant per la ciutat des del govern", i ha expressat el seu desig que es puguin prendre decisions compartides en els diferents àmbits, no només en aquells on els regidors d'En Comú Podem han assumit competències.Pel què fa al Pla d'Acció Municipal, encara no existeix un document tancat i acabat, però en pocs dies es presentarà "amb el detall que es mereix", ha dit Ana Maria Martínez.Tampoc no s'han publicat encara els Decrets d'Alcaldia amb les delegacions de competències, que tot just s'han signat aquest matí, però sí que s'ha explicat un canvi que s'ha produït en les carteres dels regidors socialistes: Marta Oliva assumeix, a partir d'avui, les responsabilitats en matèria de Seguretat i Protecció Civil, i també de promoció de l'esport femení.Un altre detall que no ha transcendit és el què cobraran els tres nous regidors de govern, tot i que en el moment d'anunciar-se l'acord de governabilitat el mes de juliol, van expressar que aplicarien allò que està establert en el seu codi ètic, 3,5 vegades el Salari Mínim Interprofessional

