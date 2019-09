El Barça-Madrid es diputarà dissabte 26 d'octubre a les 13h

📅 Tenemos hora para el primer Clásico de Liga.



Sábado 26 de octubre a las 13:00.#NoticiasVamos pic.twitter.com/IRFjisiXc6 — #Vamos de Movistar+ (@vamos) September 25, 2019

El Barça-Madrid d'aquesta temporada es disputarà en un horari poc habitual: serà el dissabte 26 d'octubre a les 13h al Camp Nou, segons ha informat la cadena Vamos, de Movistar+.Tant blaugranes com blancs han començat la Lliga amb dubtes: els d'Ernesto Valverde encara no han aconseguit guanyar fora de casa mentre que els blancs, tot i ser líders, també han patit derrotes inesperades.El Barça va jugar ahir contra el Villarreal al Camp Nou i malgrat sumar els tres punts no va aconseguir mostrar la seva millor versió. A més, va perdre de nou Leo Messi per lesió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor