Forcadell surt durant dues hores de la presó per anar a veure el seu net

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell pot sortir aquest dimecres de la presó de Mas d'Enric (el Tarragonès) durant dues hores per conèixer el seu net, que va néixer el mateix dia que el segon fill del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, segons ha avançat Rac1.El Tribunal Suprem ha autoritzat la sortida de Forcadell per aquest dimecres a la tarda amb caràcter excepcional i, com en altres casos, sota mesures estrictes de control i seguretat. Una vegada finalitzades les dues hores, Forcadell ha de tornar a ser traslladada de nou a la presó.

