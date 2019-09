​El Half Balena Costa Brava reunirà 800 triatletes a Sant Pere Pescador

Torna la Half Balena Costa Brava. Foto: La Ballena Alegre

Cap de setmana de triatló a Sant Pere Pescador. El Half Balena Costa Brava aplegarà del 27 al 29 de setembre uns 800 triatletes al càmping La Ballena Alegre que competiran en diverses modalitats d'un dels esports més complets i que no para de créixer.El Half Balena Costa Brava és un cap de setmana de competicions on destaquen les modalitats Half (mitjana distància d'1,9 km nedant, 90 en bicicleta i 21 corrent) o el Balena (distàncies olímpiques però amb el drafting –fer en grups el tram de ciclisme- prohibit) amb la participació del triatleta internacional Fernando Alarza. En ambdós casos es pot disputar en format individual com per relleus en equip.A banda de les dues proves més competitives, que sortiran conjuntament el diumenge a les 8.00 des de la platja de davant del càmping La Ballena Alegre, el dissabte es viurà una jornada d'esport per a tothom. A les 10.00 començarà la competicions Family Swimrun –500 metres de natació i 2.000 de cursa a peu- mentre que a les 12.00 es disputarà la Kids Race, una aquatló per a nens de 7 a 14 anys que competiran en quatre categories diferents. Les inscripcions per aquestes proves estan obertes fins el mateix dissabte.Al llarg del cap de setmana, al càmping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador , es realitzaran altres esdeveniments relacionats amb el triatló i la promoció de l'esport com una gimcana familiar, xerrades i una paella de fi de festa.

