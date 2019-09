Suspès l'acte de conciliació previ en un jutjat de Palma pel còmic de Comanegra

El Jutjat de Primera Instància número 15 de Palma de Mallorca ha suspès aquest dimecres l'acte de conciliació previ en el marc de la denúncia de quatre sindicats policials per la publicació del còmic On és l'estel·la? de l'editorial Comanegra. Quatre sindicats representatius de la Policia Nacional a les Illes Baleares, SUP, CEP, SPP i UFP, presentaven el divendres 14 de juny una denuncia davant la Fiscalia de les Illes Balears contra el còmic de Toni Galmés perquè estudiés si hi havia indicis de delicte en les imatges i si hi havia finançament públic per a l'edició del llibre.En declaracions a l'ACN, el director de Comanegra, Joan Sala, ha explicat que els han notificat quinze minuts abans que se suspenia la citació a petició d'una de les parts i que posteriorment s'anunciarà una nova data. "Fins que no vegi els documents no ho sabré amb exactitud, però tot fa sospitar que hi haurà una nova data i que per tant s'ha suspès per una causa tècnica i no perquè hagin retirat la demanda". Sala ha insistit en què la demanda és "surrealista" i s'acull a la llibertat d'expressió i publicació.Els representants de Comanegra, en aquest cas, Joan Sala, estaven citats a un quart d'onze del matí al jutjat per, com ha explica Sala, "fer un acte de conciliació previ a que presentin la formalització de la querella criminal". Quinze minuts abans el jutjat els ha notificat que se suspenia l'acte i que posteriorment s'anunciarà una nova data. Sala ha volgut manifestar la seva presència i que se l'havia avisat un quart d'hora abans i els ha traslladat que en la pròxima citació no es personaria ell, sinó que ho faria un procurador en nom seu. "No puc anar perdent el temps", ha assegurat.El director de Comanegra ha recordat que legalment no està obligat a anar a la citació i que hi pot enviar un procurador. "Hi anava perquè considerava que la cosa és prou seriosa per ser-hi i donar-hi la meva opinió". Ha anunciat que el seu procurador dirà en la pròxima citació que "no concilien perquè no accepten les seves demandes" com la retirada dels llibres i demanar disculpes.Sala ha explicat que no té encara el document en el qual s'ha demanat la suspensió i per tant en desconeix els motius. "Fins que no vegi els documents no ho sabré amb exactitud, però tot fa sospitar que hi haurà una nova data i que per tant s'ha suspès per una causa tècnica i no perquè hagin retirat la demanda".Així mateix, Sala ha dit que la demanda és "pràcticament surrealista" i s'acull, ha defensat, a la llibertat d'expressió, de publicació i de sàtira. "Un llibre de sàtira per adults no ha de ser mai subjecte de denúncia".El còmic On és l'Estel·la? és una obra en la qual la protagonista apareix com un "testimoni privilegiat de les jornades multitudinàries dels últims temps entorn del dret d'autodeterminació" entre les quals, assenyala Comanegra, les "grans manifestacions de la Diada, l'escorcoll d'impremtes, el 20-S, l'1 d'octubre, un dia al Piolín i la manifestació de Brussel·les"."Les imatges que es veuen en això que algú anomena còmic no s'ajusten en res a la funció de la policia del dia a dia i de la funció que realitzen els companys que es juguen la vida per la ciutadania", explicava a l'ACN el secretari general del SUP Illes Balears, Manuel Pavón.

