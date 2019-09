​VÍDEO Cassolada a Vic per rebre Albert Rivera i Inés Arrimadas

Molts periodistes i militants de @CiutadansCs a la visita de Rivera i Arrimadas a Vic. Els líders de la formació ja marxen. Han fet un acte llampec entre crits de "Fora"; informa @cfitverd https://t.co/ZgtkIv1538 #Osona pic.twitter.com/7NTG0iaPuH — Osona.com (@osona) September 25, 2019

Inés Arrimadas i Albert Rivera, a la plaça Major de Vic Foto: Albert Alemany

Albert Rivera i Inés Arrimadas han estat rebuts a Vic amb una cassolada. Els líders de Ciutadans han escollit la capital d'Osona per fer l'arrencada de la precampanya amb un acte de suport a la Guàrdia Civil.La plaça ha estat força buida durant la visita dels líders taronges però no exempta de protesta. Veïns han fet sonar les cassoles a l'arribada de Rivera i Arrimadas, que també han rebut alguns crits: "Fora feixistes", "veniu a provocar".Enmig d'una gran expectació mediàtica i envoltats de simpatitzants del partit, Arrimadas i Rivera han fet un acte llampec al centre de la ciutat i han marxat després de fer unes breus declaracions als mitjans.Els líders taronges havien anunciat inicialment que visitarien la caserna de la Guàrdia Civil, allunyada del centre de la ciutat, però aquest mateix dilluns han canviat d'opinió i han optat per la plaça més emblemàtica de la capital d'Osona.Tant dilluns com dimarts, centenars de persones es van concentrar a Vic Folgueroles , a Osona, en solidaritat amb el detingut Txevi Buigas, detingut a Sant Pere de Torelló Arrimadas ja va visitar Vic el passat 18 d'abril . Va tornar amb la imatge que buscava: la d'escridassades i insults en plena campanya electoral. Va ser un acte també llampec i només va ser mitja hora pels carrers de la ciutat. Va visitar Vic envoltada d'uns vint dirigents del partit i una altra vintena de periodistes, a més d'una cinquantena de manifestants.

