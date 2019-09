Poble Lliure emplaça la CUP a presentar-se a les espanyoles per «responsabilitat»

Poble Lliure -una de les dues ànimes majoritàries de la CUP- torna a apostar per presentar-se a les properes eleccions espanyoles del 10-N i, a través d'un comunicat, ha emplaçat els anticapitalistes a "assumir la seva responsabilitat" com a organització per tal de "representar l'independentisme rupturista i d'esquerres". Així, a pocs dies que la CUP celebri el consell polític en què debatrà concórrer o no als comicis , Poble Lliure l'insta a "prendre la iniciativa" i articular la resposta de denúncia en l'àmbit de la lluita institucional.Segons Poble Lliure, que ja va presentar-se a les últimes eleccions en coalició amb Som Alternativa i Pirates de Catalunya sota la candidatura de Front Republicà, "no es pot abandonar cap front de lluita". En aquest sentit, consideren que cal tornar a disposar d'una candidatura que cobreixi l'espai polític que s'ha mantingut després de l'1-O, amb l'objectiu d'avançar cap a la República, perquè desplegui una "estratègia de ruptura democràtica" respecte l'Estat.Més informació en els propers minuts

