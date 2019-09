Torra es compromet a «no aturar-se» encara que la Moncloa no vulgui dialogar

#President @QuimTorraiPla: “Sempre voldrem el diàleg, però com que no s’asseuen a la taula, nosaltres continuem endavant i no ens aturem. I tornarem a exercir tots els drets que ens siguin negats, inclòs el dret d’autodeterminació” #DPG2019 pic.twitter.com/3RhiJIA8YQ — Govern. Generalitat (@govern) September 25, 2019

El president de la Generalitat, Quim Torra, aquest dimecres en el debat de política general Foto: Adrià Costa

"S'ha vulnerat la presumpció d'innocència i [els nostres companys] han estat condemnats en memoràndums oficials", assegura Torra sobre la repressió i la sentència del Suprem

"Aquest poble acabarà trobant la manera de fer realitat la seva voluntat. Aquest és el meu compromís com a president: fer possible allò que demana la ciutadania", sosté el president

El president de la Generalitat, Quim Torra, aquest dimecres en el debat de política general Foto: Adrià Costa

"La policia catalana ha de ser la garant de les llibertats civils i democràtiques", assenyala el president

"Sempre voldrem el diàleg. Però com que no s'asseuen a la taula, nosaltres seguirem endavant i no ens aturarem". És un dels compromisos amb el qual el president de la Generalitat, Quim Torra, ha tancat el seu discurs al debat de política general. Una intervenció farcit de frases contundents especialment per les detencions d'activistes dels comitès de defensa de la República (CDR) ordenades per l'Audiència Nacional , la Fiscalia de la qual vincula amb el terrorisme "No permetré mai que s'associï un moviment democràtic com l'independentisme amb el terrorisme" , ha apuntat Torra entre aplaudiments de Junts per Catalunya (JxCat), ERC i els comuns.El caràcter "preventiu" de les detencions, verbalitzat per la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha fet "saltar tots els principis de la presumpció d'innocència" i ha servit per "construir un fals relat de violència", tal com va recordar-li ahir el president a Pedro Sánchez en una carta dirigida a la Moncloa . "La nostra resposta [a les detencions] sempre serà drets civils i republicanisme: el moviment independentista ha estat, és i serà pacífic i no violent", ha assenyalat.Amb una sentència sobre el procés que es farà pública en les pròximes setmanes, Torra ha admès que Catalunya s'enfronta en aquests moments a l'"art de l'impossible" i que les previsibles condemnes afectaran tota la ciutadania pensin el que pensin. Caldrà, ha insistit, "valentia" a Madrid per tal d'oferir una sortida dialogada al conflicte i no seguir responent des del banc dels acusats. Per ara, però, no arriba, un fet que el president de la Generalitat ha volgut deixar clar que no farà desistir l'independentisme."La força des de l'exili i des de les cel·les ens omple d'energia i d'orgull per no deixar-nos vèncer per la por o per les desconfiances", ha dit. I ha lamentat que sigui el govern espanyol el que està "buscant permanentment la confrontació" amb Catalunya. "És ell qui denuncia, qui empresona, qui es querella i qui exilia", ha etzibat."Volia començar el discurs dient que semblava que hi havia unes persones que no volien que jo donés explicacions, però hi sóc. I el meu compromís és comparèixer sempre al Parlament quan se'm requereix", ha apuntat el president, en referència a la coincidència entre el debat i el judici per desobediència per la pancarta del llaç groc al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) que finalment ha estat ajornat fins al 18 de novembre . "Em dec exclusivament al poble de Catalunya.Respectar la voluntat popular és una institució republicana", ha apuntat abans de criticar que "Montesquieu ha mort a l'estat espanyol" en paral·lel a la fi de la neutralitat de Felip VI. Ha considerat "escandalós" que el judici s'hagi ajornat fins després de les eleccions espanyoles.La crítica a l'Estat ha estat contundent. Ha citat la repressió, la fi de la separació de poders i l'aval a l'aplicació del 155 per "castigar" la democràcia a Catalunya. "La Constitució es basa en què la unitat d'Espanya és la base de l'estat de dret. Què podem esperar, d'això, que no sigui una carta de defunció per a Catalunya?", ha reflexionat Torra, que ha emmarcat els arguments en la futura sentència del Tribunal Suprem. El veredicte, ha apuntat, ja ha estat "avançat" per governants i fiscals."S'ha vulnerat la presumpció d'innocència i [els nostres companys] han estat condemnats en memoràndums oficials", ha assenyalat el president, que ha demanat a l'Estat "ser valent" per permetre una "pregunta directa sobre la independència". "Què us fa por? No tenir majoria? Per què no ens feu callar durant uns quants anys amb un referèndum pactat?", s'ha preguntat retòricament Torra, que ha indicat que la ciutadania ha de tenir dret a decidir el seu futur, tot i l'opinió contrària del PSOE.I precisament en el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha focalitzat les crítiques. Primer, per la seva incapacitat de teixir acords que ha portat a la repetició de les eleccions, però també per no tenir un "veritable compromís per al diàleg" amb Catalunya ni haver fet cap proposta en un any i mig. "Aquest poble acabarà trobant la manera de fer realitat la seva voluntat. Aquest és el meu compromís com a president: fer possible allò que demana la ciutadania. Així ho faré", ha dit a l'hemicicle.L'any passat, de fet, un dels punts rellevants del discurs de Torra -que ha volgut insistir, com ja va fer en un ple monogràfic al juliol, que el Govern "governa"- es va basar en demanar diàleg sincer a Sánchez per fer un referèndum en un moment en què el líder del PSOE començava a preparar la tramitació dels pressupostos. La inestabilitat a Espanya ha fet que s'hagin de repetir les eleccions de l'abril i que ja siguin les quartes en quatre anys. El president, des que va arribar a Palau el maig del 2018, ja ha viscut una moció de censura i dos comicis estatals, un context que ha ressaltat.La policia catalana, que ha estat a l'ull de l'huracà des de la tardor del 2017 i que encara no ha recuperat la normalitat -al juny es va tornar a canviar el cap dels Mossos-, afrontarà moments delicats amb el nou cicle de mobilitzacions posterior a la sentència. Torra els ha enviat un missatge: "La policia catalana ha de ser la garant de les llibertats civils i democràtiques. Té en el servei a la ciutadania el fet de fer prevaldre la justícia per sobre de la força i la venjança"."Segur que trobareu fets difícils de gestionar, però segur que us en sortireu. Recordeu sempre que per damunt de tot hi ha les llibertats civils i democràtiques", ha apuntat Torra, citant el discurs que va fer davant del cos fa només unes setmanes.Davant les crítiques de l'oposició, que acusen Torra d'estar únicament centrat en el procés, ha volgut desgranar l'acció governamental i la situació econòmica. En aquest últim àmbit, el president ha apuntat la "bona marxa" general -un creixement estabilitzat a l'entorn del 2%-, de les exportacions i de la inversió estrangera. La igualtat entre doners i homes i la lluita contra la violència masclista també ha aparegut al llarg del discurs, juntament a l'elaboració dels pressupostos per al 2020.Pel que fa a habitatge, una de les qüestions que ha enfrontat JxCat i ERC dins del Govern per les discrepàncies sobre el preu del lloguer, Torra ha indicat que es prendran noves mesures perquè abans de l'estiu no va ser possible.

Intervenció del president Torra al debat de política general by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor