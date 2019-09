El govern de Colau retira el llaç groc del districte de Les Corts

A @BCN_LesCorts ja no hi ha el llaç groc a la façana del Districte.



La setmana passada, @bcnencomu

va votar a favor que l'Ajuntament s'implicarà en la resposta a la sentència.



No és qüestió de neutralitat, és qüestió de defensar drets i llibertats.#Llibertatpresospolitics pic.twitter.com/qlo85nqxno — Jordi Castellana🎗 (@jcasteg) September 25, 2019

El govern municipal de Barcelona ha retirat el llaç groc de la façana de la seu del districte de Les Corts. El regidor del districte, Xavier Marcé, ha argumentat que la retirada s'ha produït en compliment de la normativa electoral, que ha entrat en vigor aquest 24 de setembre de cara als comicis del 10 de novembre.Fonts municipals confirmen que el regidor ha pres la decisió sense haver rebut cap requeriment de la junta electoral.Amb quatre consellers de districte, ERC és el grup amb més representació al districte i els seus regidors han lamentat la decisió de Marcé. La setmana passada Barcelona en Comú va votar a favor que l'Ajuntament s'impliqués en la resposta a la sentència, ha afirmat el republicà Jordi Castellana a través de Twitter.Marcé no ha volgut aclarir si la decisió presa a Les Corts es reproduirà en alters seus de districte o fins i tot a l'Ajuntament, on el llaç groc penja a la façana com a resultat d'un acord pres per la junta de portaveus.ERC assegura que no ha estat informada de la retirada prèviament i que encara espera resposta de l'Ajuntament per la retirada del símbol al districte de Sarrià mesos enrere.

