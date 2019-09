Creen un grup de suport als independentistes detinguts

Les detencions de dilluns en l'operatiu contra l'independentisme han generat la creació d'un grup de suport a les xarxes socials. Es tracta del compte de Tiwtter @Detingudes23S i de Facebook Detingudes23S L'objectiu dels grups és ser un punt de suport i d'informació de cara a les persones interessades en conèixer la situació en què es troben els detinguts. Els dos perfils ja sumen centenars de seguidors en el primer dia de creació, on es deriva per a major informació al grup de Telegram d' Alerta Solidària per conèixer les darreres novetats sobre la situació en què es troben els detinguts i les seves defenses, que també s'han desplaçat a Madrid.

