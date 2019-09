Torra obre la porta a una reforma fiscal per aprovar els pressupostos

#President @QuimTorraiPla: “Apel·lo a la responsabilitat dels grups per tirar endavant uns pressupostos socials i fer de Catalunya un país d’igualtat i equitat. Oblidem que tornem a estar de campanya electoral i pensem en els efectes d’una nova pròrroga pressupostària” #DPG2019 pic.twitter.com/PaoTfimwhR — Govern. Generalitat (@govern) September 25, 2019

"Necessitem els pressupostos del 2020. Estem oberts a qualsevol proposta de millora que repercuteixi positivament en la ciutadania, i les tindrem en consideració si són factibles i viables". Aquest és el missatge que ha enviat a tots els partits el president de la Generalitat, Quim Torra, en l'arrencada del debat de política general . Torra, en aquest sentit, s'ha obert a una reforma fiscal per tal de convèncer els grups -especialment Catalunya en Comú Podem i la CUP- per aprovar els comptes. També ha reclamat "responsabilitat" i "aïllar-s" del període electoral novament fixat a Espanya.En què consistiria aquesta reforma fiscal? El president només ha citat dues figures impositives: l'IRPF i les taxes mediambientals, com seria el cas del gravamen als vehicles de tracció motora que emeten diòxid de carboni. "Ens agradaria que el debat de política general servís per arribar a algun acord en aquest àmbit", ha apuntat Torra, que ha xifrat en 26.597 milions d'euros l'apartat d'ingressos previst en els comptes. Les despeses, segons ha detallat, creixeran 2.500 milions respecte el projecte del 2019.Un projecte que va ser tombat abans de la seva presentació pública al Parlament, que ni tan sols es va produir. Tot i obrir la porta a incrementar la càrrega de l'IRPF, ha recordat que la pressió fiscal és "la més alta" de l'Estat. Els impostos que es paguen ara, ha apuntat, són "més que suficients" per mantenir l'estat del benestar, però les "deslleialtats" del govern espanyol i els greuges associats al model de finançament impedeixen que Catalunya -segons Torra- desplegui les potencialitats.Aquests greuges es basen en els 11.000 milions de deutes pendents de l'Estat i ens 16.000 milions de dèficit fiscal que acaba mutant en "dèficit social". "No ens afecta a una part, ens afecta a tots els ciutadans. No em cansaré mai de denunciar el dèficit fiscal sistemàtic que pateix Catalunya", ha assenyalat Torra, que ha ressaltat que cada dia marxen -i no tornen- fins a 40 milions d'euros. Una xifra que permetria, segons ell, acabar amb els barracons i amb les obres hospitalàries en qüestió de dies.Dins del que ha anomenat "arc de Sant Martí de deslleialtats" de l'Estat també ha citat el control polític de les finances catalanes, que ha passat a ser "injustificat". "Tenim l'Estat més unilateral del món", ha destacat el dirigent de Junts per Catalunya (JxCat), que ha demanat al govern espanyol augmentar el límit de dèficit -del 0% al 0,31%- per guanyar marge i el pagament dels deutes pendents en infraestructures i xifres incloses tant en l'Estatut com en el model de finançament, caducat des de fa cinc anys.

