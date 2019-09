El govern espanyol envia antiavalots a Catalunya per l'aniversari de l'1-O

El ministeri de l'Interior enviarà més de 200 antiavalots de la policia espanyola a Catalunya per l'aniversari del referèndum de l'1-O. En principi aquests agents s'encarregaran de custodiar les seus d'edificis estatals al territori, com ara la delegació del govern espanyol, la prefectura superior de la policia, casernes o seus de tribunals. Segons El Periódico, està previst que s'allotgin en dos hotels de Salou i Castelldefels.El govern espanyol també vol avaluar amb la Generalitat i els Mossos si cal incrementar la dotació de reforç en els pròxims dies amb motiu de l'1-O i la resposta a la sentència del Tribunal Suprem, que es preveu per la primera quinzena d'octubre. Fonts del ministeri de l'Interior han evitat concretar el nombre d'agents que es desplaçaran a Catalunya i han ressaltat que les unitat policials es mouen "en funció de la situació".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor