L'Ajuntament de Barcelona es planteja la contenció d'un turisme que bat rècords

Barcelona ha batut rècords en l'arribada de turistes a la ciutat des que va començar el 2019. En els vuit primers mesos de l'any -de gener a agost- han visitat la ciutat 8,1 milions de persones, segons ha explicat aquest dimecres el regidor de Turisme, Xavier Marcé. El regidor ha comparegut en roda de premsa després de reunir-se amb empresaris i associacions del sector turístic i econòmic."Barcelona és un destí turístic consolidat. No estem en contra del turisme però hem de gestionar-lo millor", ha afirmat Marcé. Per complir l'objectiu, l'Ajuntament es planteja diverses vies. Per exemple, reduir el turisme de sol i platja i fer incrementar el cultural o ampliar el perímetre de la ciutat que els turistes acostumen a trepitjar.Marcé ha assegurat que el consistori "no farà política contra el turisme" però ha reconegut que l'activitat turística comporta algunes conseqüències negatives, com un increment de la contaminació o "conflictes de mobilitat". "Si no aconseguim gestionar-lo millor, serà difícil de suportar", ha afirmat.A l'hora d'identificar els principals maldecaps que comporta el turisme, el govern municipal assenyala la persistència de l'activitat turística il·legal, a través de l'oferta de pisos que no compten amb les llicències necessàries.Marcé ha calculat que la quantitat de pisos turístics il·legals que hi ha a la ciutat pot rondar el 8% del total d'habitatges a Barcelona. "Ens preocupa moltíssim i hi estem a sobre", ha assegurat. El regidor també ha demanat a les plataformes que ofereixen pisos turístics que respectin la normativa turística de la ciutat. Per exemple, garantint el creixement turístic zero al districte de Ciutat Vella.Tot plegat en un context en què del gener a l'agost hi ha hagut 22 milions de pernoctacions a la ciutat, 14,6 de les quals en hotels i 7,5 en habitatges turístics. Des de principis d'any s'ha registrat un increment del 7,2% de pernoctacions en hotels i del 14,2% en pisos, en comparació amb els vuit primers mesos del 2018.El nivell de pernoctacions registrat ha comportat que l'ocupació hotelera mitjana s'hagi mantingut per sobre del 90% durant els mesos d'estiu. Tot i això, la quantitat de turistes que escullen pisos per passar-hi la nit ha augmentat un 14,2% des que ha començat el 2019.El que també ha crescut són els passatgers que arriben amb creuers al port durant els mesos d'estiu i els eu ho fan a l'aeroport al llarg de tot l'any. El Prat ha registrat una xifra rècord de 35,6 milions de viatgers durant els primers vuit mesos de l'any. Marcé, però, ha esquivat les preguntes sobre la reducció de l'activitat de les dues infraestructures, tal com han plantejat recentment l'alcaldessa, Ada Colau, i el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia.

