​Albert Rivera i Inés Arrimadas arrenquen la campanya a Vic fent costat a la Guàrdia Civil

Albert Rivera i Inés Arrimadas, líders de Ciutadans, visitaran aquest dimecres, el primer dia del per´çiode electoral per a les eleccions del 10-N, la plaça Major de Vic, en un acte de suport a la Guàrdia Civil. El president de la formació i la portaveu del partit taronja al Congrés dels Diputats seran a la una del migdia per donar suport al cos després de les crítiques per les detencions d'independentistes.Rivera i Arrimadas havien anunciat inicialment que visitarien la caserna de la Guàrdia Civil, allunyada del centre de la ciutat, però aquest mateix dilluns han canviat d'opinió i han optat per la plaça més emblemàtica de la capital d'Osona.Tant dilluns com dimarts, centenars de persones es van concentrar a Vic Folgueroles , a Osona, en solidaritat amb el detingut Txevi Buigas, detingut a Sant Pere de Torelló Arrimadas ja va visitar Vic el passat 18 d'abril . Va tornar amb la imatge que buscava: la d'escridassades i insults en plena campanya electoral. Va ser un acte llampec i només va ser mitja hora pels carrers de la ciutat. Va visitar Vic envoltada d'uns 20 dirigents del partit i una altra vintena de periodistes, a més d'una cinquantena de manifestants.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor