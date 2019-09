Els Mossos detenen un home per la protesta al Parlament durant la investidura fallida de Puigdemont

⚠️ El company Josant de Vilanova ha estat detingut pels @mossos per una acció de fa any i mig al Parlament.



La Generalitat i @MiquelBuch augmentant la repressió contra les manifestants. — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) September 25, 2019

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres un home de Vilanova i la Geltrú per la seva participació en la mobilització del 30 de gener del 2018 davant del Parlament durant la investidura fallida de Carles Puigdemont, tal com han explicat afonts d'Alerta Solidària.El detingut es troba en aquests moments a la comissaria de la policia catalana d'aquesta població i es preveu que passi a disposició judicial aquest dijous. Diferents entitats de l'esquerra independentista han convocat una protesta aquest dimecres al migdia a les portes de les dependències policials.El detingut també va ser identificat durant un tall de carretera a la Ronda Litoral per evitar la celebració d'un Consell de Ministres a Barcelona el passat 21 de desembre. Per aquells fets, s'exposa a vuit anys de presó.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor