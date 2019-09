VÍDEO EN DIRECTE Segueix el debat de política general al Parlament

Fa tot just un any, el debat de política general va convertir-se en l'escenari d'una de les disputes més grans entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC durant aquesta legislatura. La situació dels diputats suspesos pel Tribunal Suprem i la idoneïtat de substituir-los temporalment va portar al límit la situació entre els socis de Govern, que van reunir-se d'urgència al Parlament per evitar la convocatòria anticipada d'eleccions El debat que arrenca aquest dimecres també està marcat pel Suprem, en concret per la imminència de la sentència contra els líders independentistes i per quina ha de ser la resposta civil i institucional al veredicte. Una qüestió que planarà sobre la cambra juntament amb la detenció de membres dels comitès de defensa de la República (CDR) de dilluns i que instal·len novament el vincle entre independentisme i violència.Tots dos aspectes apareixeran en el discurs del president de la Generalitat, Quim Torra, que afronta el segon debat de política general des que ocupa el càrrec. La data de la sessió coincidia amb el judici contra ell al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), però l'ajornament ha impedit que se solapessin les dues convocatòries . El discurs del president arrencarà a les onze i abans hi haurà una reunió conjunta amb els diputats de JxCat i d'ERC, inclòs el vicepresident Pere Aragonès.

