«Els localitzadors de radars que porten alguns conductors donen una sensació de falsa seguretat»

No és massa difícil adquirir diversos models d’avisadors, detectors i fins i tot inhibidors per saber on estan els radars fixes i mòbils que hi ha repartits per les carreteres catalanes i instal·lar-los als nostres vehicles. Els Mossos d’Esquadra, però, alerten del perill d’utilitzar aquests sistemes per la "sensació de falsa seguretat" que donen als seus conductors. La policia avisa que falta consciència que, al conduir de forma temerària, es posa en risc la vida d’un mateix però també la dels altres.De tot plegat, en parlem amb Enric Gene, caporal de trànsit coordinador de mitjans tècnics de la Regió Policial Metropolitana Nord dels Mossos.-No. Hi ha avisadors, detectors i inhibidors.-Els avisadors funcionen només per GPS a partir de bases de dades públiques i informen que estàs entrant en una àrea amb radars. No hi ha cap problema en utilitzar-los.-Aquests ja són denunciables. Capten per mitjà d'antenes i avisen de la presència de radars fixes, però també dels mòbils de la policia. Els que en porten frenen quan saben que hi ha el radar i, al sortir de la zona de captació, tornen a accelerar. El seu ús suposa perdre tres punts del carnet i una multa de 200 euros.-En aquest cas, intenten bloquejar l’acció dels radars a través d’un emissor/receptor que transmet una distorsió que bloqueja el làser del radar i provoca un error en la captació. La sanció per utilitzar-los és de sis punts del carnet i 6.000 euros de multa. Cal dir, però, que l’ús d’aquests inhibidors està baixant-Alguns conductors creuen que poden sortir indemnes d’utilitzar aparells com aquests. Tenen una sensació de falsa seguretat, però la realitat és que utilitzar-los no els treu cap perill, ni a ells ni a la resta de conductors. Creuen que no els hi pot passar res. A molta gent li agrada córrer més del compte, per això instal·len detectors o inhibidors. Però el problema és que això pot matar. A més, molta gent desconeix que hi ha sancions molt importants.-Fem controls específics a les carreteres. Hi ha dos punts: en un primer tenim instal·lat un sistema que escaneja si algun dels vehicles que li passen per davant utilitza algun dels mètodes dels que parlàvem. Si se’n detecta algun, més endavant tenim la segona part del dispositiu. Els fan aturar i comença el procés de recerca de l’aparell.-Els aparells solen estar ben amagats a l’interior dels vehicles, darrere el taulell de comandament o dins el motor. El conductor pot activar o desactivar el sistema amb un gest o tocant alguna zona que té a l’abast, per poder-ho fer discretament per si hi ha algun policia aprop. Tot plegat pot arribar a tenir un preu elevat. Quan ho trobem, fem un informe fotogràfic, aixequem acta i ho enviem a Trànsit.

