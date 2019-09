«Per què no ens feu callar en un referèndum?»: Torra, en 15 frases

El debat de política general ha arrencat aquest dimecres marcat per les detencions de membres dels CDR del passat dilluns, la imminent publicació de la sentència del procés i el context preelectoral pel 10-N. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha entonat un discurs ple de bel·ligerància contra aquesta situació i s'ha compromès a batallar contra els que pretenen associar l'independentisme a la violència . També a seguir treballant per fer "realitat la voluntat" dels catalans. A continuació, deu frases clau de la intervenció del president."La democràcia espanyola fa aigües, la repressió política és una pràctica normalitzada i animada per alguns partits polítics. Ja no hi ha cap partit espanyol que estigui en contra del 155"."La qualitat democràtica d'un Estat es mesura per la seva capacitat d'acceptar la dissidència. En uns dies veurem si l'estat espanyol supera la prova"."Què us fa por? Que no tingueu majoria? A tots les intervencions dieu que l'independentisme no és majoritari. Aleshores per què no ens feu callar en un referèndum?"."La Constitució es basa en què la unitat d'Espanya és la base de l'estat de dret. Què podem esperar, d'això, que no sigui una carta de defunció per a Catalunya?"."No permetré que es vulgui associar un moviment radicalment democràtic amb el terrorisme. Estem farts d'amenaces"."La nostra resposta [a les detencions] sempre serà drets civils i republicanisme: el moviment independentista ha estat, és i serà pacífic i no violent"."Aquest poble acabarà trobant la manera de fer realitat la seva voluntat. Aquest és el meu compromís com a president: fer possible allò que demana la ciutadania. Així ho faré"."La pregunta que a mi no em deixa dormir és quin potencial no tindria aquest país si no ens deslliuréssim d'aquesta motxilla feixuga que ens voleu fer portar els defensors de l'Espanya eterna."Espero que es reconegui la situació econòmica a Catalunya, que és la d'un país a punt, en marxa, que progressa"."La policia catalana ha de ser la garant de les llibertats civils i democràtiques del nostre país. Ha d'actuar amb mediació, proporcionalitat i oportunitat i té com a bé últim fer prevaldre la justícia per sobre de la força i de la venjança"."Aquest país no és viable si no resol el dèficit fiscal. És un llast social que repercuteix de manera tremenda i que constato dia a dia. Cal alliberar-nos de les càrregues de l'Estat. El dèficit fiscal és un dèficit social"."Us demano que deixem de banda les dinàmiques electoralistes. Necessitem aquests pressupostos de l'any 2020. [...] "Estem oberts a millorar-los amb les aportacions de tothom"."Esperem que a la Moncloa hi hagi algun dia algú disposat a resoldre els problemes parlant i no al banc dels acusats"."Catalunya s'enfronta a l'art de l'impossible aquesta tardor. Tots ens enfrontarem al mateix. S'han jutjat uns homes i dones condemnaran uns demòcrates que van fer allò que es van comprometre a fer amb els electors. Organitzar un referèndum no és delicte a cap país democràtic del món. S'han inventat un relat fals de violència que no ha existit mai"."Sempre voldrem el diàleg. Però com que no seuen a la taula, nosaltres seguirem endavant i no ens aturarem".

