L'ANC nega un boicot empresarial i acusa Foment de vulnerar el dret d'opinió

La presidenta de l'@assemblea, @epaluzie, entra als jutjats entre crits d'independència de desenes de concentrats a la Ciutat de la Justícia. Informa @aidamboix https://t.co/GuDT3B4clx pic.twitter.com/E5a8oShoGm — NacióDigital (@naciodigital) September 25, 2019

"Consum estratègic no és un boicot, en tot cas, un buycott". Això és el que ha al·legat el lletrat de l'ANC, a la titular del jutjat mercantil 11 de Barcelona, al judici que s'ha realitzat aquest dimecres arran de la denúncia que va interposar Foment del Treball a l'Autoritat Catalana de la Competència (Acco). La patronal considera que l'Assemblea Nacional Catalana ha fomentat un "boicot" empresarial a través del cercador de consum estratègic d'empreses compromeses amb la independència.Segons ha al·legat l'ANC, el buycott -un nou terme definit per alguns experts- significa "comprar productes de valors positius" o, en altres paraules, ha explicat el lletrat, "productes ètics" en favor del consum ètic i responsable. Aquí, ha defensat, "no hi ha cap influència de boicot", sinó que l'entitat -com altres associacions o institucions també ho fan- utilitza el cercador per posa a disposició empreses que respecten aquests valors: "No es demana que siguin independentistes o no, sinó que sigui ètiques". El respecte a la llengua catalana, ha exemplificat, és una qüestió ètica, però també "ho diu la llei", ha afegit.El cercador, doncs, "només pretén informar els ciutadans", i aquí el lletrat s'ha agafat a l'article 20 de la Constitució espanyola que fa referència al dret d'opinió. Defensant els interessos de l'ANC, ha destacat la importància d'aquest dret fonamental que, segons ha afirmat, passa per sobre de les normes contra la competència deslleial i altres normes per a la defensa de la competència, tal i com ho concep el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que aporta la poca jurisprudència que hi ha al respecte.Foment, per la seva part, ha defensat que no només es tracta d'un boicot, sinó d'un "boicot doble", ja que "no només es demana el boicot al conjunt dels consumidors", sinó també a altres operadors econòmics que han de celebrar tractes amb determinades empreses. Així doncs, la patronal considera que s'ha anat "més enllà" de la pura opinió, i que s'ha passat "de l'opinió als fets", tal com ho refermen les nombroses xerrades, actes i establiments, com el que es va desplegar durant la Diada de l'Onze de Setembre."S'han posat instruments materials i personals perquè aquesta crítica tingui unes conseqüències perjudicials", ha assegurat l'advocat de Foment. El lletrat, per altra banda, també ha assegurat que la mateixa pàgina web de consum estratègic de l'ANC ha modificat alguns dels seus termes i missatges per rebaixar el discurs ideològic.L'ANC ha al·legal davant la jutgessa que, segons el seu punt de vist, un dels motius que desmunten el relat del boicot és que "no hi ha justificació econòmica" que sostingui aquests suposats danys a algunes empreses. "Quines empreses, siguin de l'Ibex-35 o altres, s'han vist perjudicades per la campanya de l'ANC?", ha preguntat el lletrat de l'entitat. Per contra, els advocats de Foment han contestat que, si no ho han fet, és perquè "la llei ho impedeix".Els representants de l'Assemblea també han lamentat que Foment vulgui "actuar amb dos barrets", ja que la patronal diu representar tot tipus d'empreses, mentre que ara "confronten els drets d'unes -generalment les més grans- amb les petites". A això, l'ANC ha reiterat que el seu cercador "no només va dirigit a la gent de l'Assemblea, sinó a tothom" qui entri a la pàgina.Els advocats de les dues parts han coincidit en considerar que es troben davant d'una qüestió d'interpretació jurídica, ja que manca jurisprudència sobre aquest aspecte, però mentre que l'ANC ha demanat respectar el dret d'opinió, Foment ha lamentat que s'hagi creat una llista d'empreses "que han passat el filtre", i que això hagi anat més enllà de l'opinió, entrant en el marc dels fets. Per això, ha sol·licitat l'aplicació d'unes mesures cautelars que deixin sense efecte el cercador.Un centenar de persones s'han concentrat a les portes de la Ciutat de la Justícia per donar suport als representants legals de l'ANC. Amb ells, la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, i el vicepresident, Pep Cruanyes, que han assegurat que l'Assemblea en cap cas busca limitar la competència, sinó "incrementar-la", justament en alguns sectors empresarials on no n'hi ha massa."La ironia és que, allò que fan les nostres campanyes és promoure alternatives", ha explicat Paluzie, entre estelades i proclames en favor de la independència. Cruanyes ha defensat que la campanya busca resultats en favor del consum ètic i responsable, i ha considerat que la petició de Foment s'ha d'encabir dins de la llibertat d'opinió i expressió.

