L'enterrador de Franco: «El cadàver sortirà força sencer»

L'alcalde de Sacecorbo (Castella-La Manxa), Gabino Abádenes, va ser l'encarregat d'enterrar el dictador Francisco Franco al Valle de los Caídos. En una entrevista a El Món a Rac1 ara que el Tribunal Suprem ha avalat la seva exhumació, Abádenes ha donat alguns detalls d'aquell enterrament i s'ha posat a disposició del govern espanyol per si el necessiten en les tasques d'exhumació. "Crec que el cadàver sortirà força sencer. Estarà momificant i encartonat, i l'embalsamament segur que està ben fet", ha explicat.El batlle ha destacat que va ser el responsable d'organitzar l'equip que va entrenar el dictador, sempre sota les ordres del govern espanyol d'aleshores. L'enterrament, ha dit, "va ser com qualsevol altre", però el protocol va ser diferent: "Hi havia un silenci sepulcral, militars i la família. El vam portar a pas lent dins de la cripta, el vam deixar a terra i el vam baixar dins de la tomba". Les despulles del dictador es troben a dos metres de profunditat.I com s'exhuma? Segons Abádenes serà "molt fàcil" però ho han de fer professionals. Primer cal treure la làpida, una tasca que es pot fer "en mitja hora". Després s'accedeix a la supultura, es trenca l'envà de ciment, es treuen els trossos trencats i es treu el fèretre. Un cop fora, es canvia el fèretre per tornar a inhumar-lo. "Si em necessiten per ajudar a exhumar-lo, estic a la seva disposició", ha dit l'alcalde, que també ha revelat que Carmen Franco li va dir que volia que el seu pare estigues al cementiri del Prado, juntament amb la seva mare.

