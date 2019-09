​Compromís demana poder veure totes les televisions autonòmiques arreu de l'Estat

La diputada de Compromís a les Corts valencianes, Nathalie Torres, ha presentat una proposta per tal que el Consell insti el govern d’Espanya a prendre les mesures necessàries per a fer efectiva la reciprocitat de totes les cadenes de televisió públiques autonòmiques en el conjunt de l’Estat, tal com explica el Diari la Veu. Segons ha explicat Torres, "a l'estat espanyol, quasi la totalitat de les comunitats autònomes –13 de 17–, així com les dues ciutats autònomes, compten amb corporacions públiques de ràdio i televisió. En aquest sentit, la reciprocitat de tots els ens públics autonòmics seria de gran utilitat per a millorar la cohesió interterritorial i també per a fomentar i protegir el pluralisme cultural i lingüístic de l'Estat"."A més a més, les recomanacions dels experts sobre l'aplicació de la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries, recollides a l'informe 2018 del Comité Europeu de les Regions, van justament en aquesta línia proposant la reciprocitat per a garantir el dret a la informació i a la comunicació en les llengües regionals", ha afegitAixí mateix, ha afirmat que Compromís considera que "és necessari impulsar el reconeixement de la diversitat cultural, territorial i lingüística i el foment de la convivència a través dels mitjans audiovisuals, tal com recull la legislació espanyola en la Constitució i en la Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual".

