Desactivada l'alerta per l'incendi d'un camió carregat de gasoil i benzina a la C-16 a Terrassa

✅ La C-16 a Terrassa en sentit nord està totalment reoberta https://t.co/4i8X09vxme — Trànsit (@transit) September 25, 2019

El foc al voral de vegetació de la C-16 Foto: Anna Mira





L'incendi al camió es va originar cap a les 2 del migdia d'aquest dimarts i va obligar a activar el pla d'emergències Transcat. A més de la circulació per carretera, es va haver de tallar la línia S1 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Terrassa Rambla i les Fonts. Els Bombers van donar per extingit el foc cap a les 8 del vespre i el servei de Ferrocarrils també va quedar restablert.

⚠️ Línia S1 (Terrassa): es reprèn la circulació de trens entre les estacions de Terrassa Rambla i Les Fonts #FGC #ServeiFGC — FGC (@FGC) September 24, 2019

Un camió cisterna crema a la C-16 a Terrassa. Foto: Anna Mira

Protecció Civil de la Generalitat ha rebaixat a fase de prealerta el Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (Transcat) per l'incendi, aquest dimarts, d'un camió que transportava gasoil i benzina a la C-16 a l'altura de Terrassa, sentit Manresa.Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), la circulació per la C-16 en sentit nord ha quedat restablerta a les 7 del matí, després que s'hagués de tallar i desviar els vehicles per la sortida 19 Terrassa Sud- Les Fonts. Segons informa Protecció Civil aquest dimecres al matí, els Bombers ja han transvasat el producte que encara contenia el camió sinistrat a la cisterna de recollida. A continuació es preveu que es retirin les restes del vehicle.

