Els Mossos investiguen un paquet sospitós davant la seu d'Òmnium

Els Mossos d'Esquadra investiguen a hores d'ara un paquet sospitós col·locat just davant de la seu d'Òmnium. Segons ha avançat El Periódico i ha pogut confirmaraixò ha obligat a tallar el carrer Diputació de Barcelona. Els Tedax s'han desplaçat fins allà per inspeccionar l'artefacte, però tot fa pensar que és simulat.El paquet sospitós és una garrafa plena d'un líquid verd amb una inscripció que posa TNT i una bandera d'Espanya. A la seu d'ERC també s'ha trobat una garrafa del mateix estil i el carrer Calàbria ha estat tallat al trànsit, però minuts més tard s'ha reobert. Hores abans se n'havia trobat un altre a la seu de l'ANC.A la seu d'Òmnium, l'artefacte ha aparegut de matinada i els Mossos han activat els protocols i dispositius habituals en aquests casos. Tal com ha explicat Òmnium, es preveu que la situació torni aviat a la normalitat.

