Apareixen bidons sospitosos davant de les seus d'Òmnium, l'ANC, ERC, la CUP i Interior

No será un muntatge per victimitzarse??????

Será pa ré Per Dioni el 25 de setembre de 2019 a les 09:28

ens han declarat la guerra !!!

Per Som fiambres el 25 de setembre de 2019 a les 08:54 0 0

Violenta i sanguinària com no sap fer altre cosa l,estat d,un troç de terra amomenada ESPAÑA !! Aixó no pot acabar bé.