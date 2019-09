El Congrés dels EUA iniciarà un «impeachment» contra Donald Trump

"Les accions del president han vulnerat seriosament la Constitució". Amb aquestes paraules ha anunciat i ha justificat la presidenta del Congrés dels EUA, Nancy Pelosi, l'obertura d'un procés d'impeachment -destitució- contra el president Donald Trump, després de la polèmica per les seves converses al juliol amb el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, i les suposades pressions a aquest perquè investigués el gran rival polític de Trump, Joe Biden. L'anunci de Pelosi arriba poc després que Trump s'oferís a fer públiques les seves converses amb Zelenski.L'impeachment és el mecanisme que contempla la legislació nord-americana per destituir un president en exercici. L'inici del procés l'acorda el Congrés, i és el Senat qui després ha de prendre la decisió final. Mai cap president nord-americà ha estat destituït d'aquesta forma, i els conservadors mantenen el control de la cambra alta, cosa que fa difícil, en principi, que pugui ocórrer ara per primer cop. La peculiar idiosincràsia de Trump i les crítiques que rep fins i tot a les files pròpies, però, deixen obertes totes les possibilitats.

