​El suec Björn Frantzén succeeix Joan Roca com a millor cuiner del món

El suec Björn Frantzén ha estat designat aquest dimarts com a millor cuiner del món en una gala dels Best Chef Awards celebrada a Barcelona en la que els cuiners catalans s'han endut tres premis. Frantzén ha succeït Joan Roca, que ha ocupat la segona posició després de dues edicions seguides enduent-se el primer premi. El madrileny David Muñoz ha ocupat la tercera posició.El restaurant barceloní Disfrutar, dirigit per Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch, ha entrat amb força a la llista dels Millors 100 i ha arribat a la cinquena posició del rànquing global; fita que li ha merescut el premi al Xef de Nova Entrada. El restaurant també s'ha endut el premi al Millor Xef Ciutat Gourmet, que reconeix el millor restaurant de la ciutat amfitriona. El petit dels germans Roca, en Jordi, ha estat reconegut com a Millor Xef Pastisser.

