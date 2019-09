El Barça, gairebé ni a casa

Mesi lesionat un altre cop, i l'equip ja no és ni tan sols un equip d'estar per casa. Aquest és el preocupant balanç del matx de la Lliga que ha enfrontat aquest vespre al Camp Nou el FC Barcelona i el Vila-real, i que si bé ha acabat amb victòria blaugrana ha deixat un cúmul de sensacions agredolces per a l'afició culer. Com ara que els de Valverde segueixen funcionant (a casa) per la seva pólvora al davant, però que el joc queda molt lluny.Així, el Barça ha semblat encarrilar el partit en un primer temps sense gaire futbol, però en què Griezmann (6'), rematant un córner servit per Messi en la seva tornada a l'estadi, i Arthur (15'), amb una canonada des de la frontal de l'àrea han posat en clar avantatge els de Valverde. Un miratge.En el 30', Messi s'ha ressentit de les seves molèsties, i tot i que ha continuat en el camp durant tot el primer temps, ja no ha saltat al camp en la represa. Sense l'astre argentí, el veterà Cazorla ha empatat just abans del descans.En el segon tems, la tònica ha continuat, amb poc joc per ambdues bandes, ocasions repartides i un Ter Stegen que ha salvat més d'un gol cantat dels visitants. El balanç, més enllà dels tres punts, motiu de preocupació: l'equip, que fins ara havia compensat a mitges els seus fracassos en els desplaçaments amb espectaculars exhibicions a casa, no ha passat d'un joc funcionarial també a l'estadi. I Messi, un altre cop lesionat.L'única bona notícia, com està sent habitual aquesta temporada, Ansu Fati. La jove promesa blaugrana ha sortit al camp avançat el segon temps, en substitució d'un Suárez que s'ha endut la seva ració de xiulets, i ha tingut temps de sobra per protagonitzar un grapat de bones accions i oportunitats de gol.

