VÍDEOS Un miler de persones surten al carrer a Tarragona en defensa dels independentistes detinguts

Crida a Tarragona a fer una "lluita antirepressiva". Unes 500 persones reclamen l'alliberament dels detinguts; informa @JonathanOca https://t.co/ajVpBocJqK pic.twitter.com/FGV45tMYAp — NacióTarragona (@naciotarragona) September 24, 2019

Continuen les protestes a prop de la Comandància de la Guàrdia Civil; informa @JonathanOca https://t.co/g3tcdMPYe7 pic.twitter.com/RdT88QCMGq — NacióTarragona (@naciotarragona) September 24, 2019

La consellera de la @CUPTarragona, @EstradaLaia, exigeix als @mossos que facin fora uns unionistes de davant de la dependències de la @guardiacivil a Tarragona per "provocadors" i diu que si fos al revés ja haurien actuat; informa @JonathanOcahttps://t.co/qhMJ4BOMsf pic.twitter.com/YZZ3hbsSmo — NacióTarragona (@naciotarragona) September 24, 2019

Els manifestants marxen cridant "no tenim por" i mostrant el seu rebuig a les detencions dels membres del CDR; https://t.co/cPLN8eoTVE @JonathanOca https://t.co/qhMJ4BOMsf pic.twitter.com/7lyW0A7rgf — NacióTarragona (@naciotarragona) September 24, 2019

Un miler de persones ha sortit al carrer per protestar contra la detenció de nou activistes dels CDR ordenada ahir per l'Audiència Nacional a diferents municipis de Catalunya. Col·lectius independentistes i comitès de defensa de la República (CDR) han convocat una concentració a les portes de la subdelegació del govern espanyol a la plaça Imperial Tàrraco que ha acabat esdevenint una marxa, en forma de manifestació, cap a la Comandància de la Guàrdia Civil.Després de llegir un manifest, els manifestants s'han desplaçat fins a les dependències de la Benemèrita. Els Mossos d'Esquadra han fet un cordó policial per evitar que els independentistes accedissin al davant de l'edifici policial. En el text, s'ha fet una crida a fer una "lluita antirepressiva" i a sortir al carrer per fer front a la "repressió de l'estat espanyol".La consellera de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona, Laia Estrada, ha exigit als agents dels Mossos d'Esquadra que fessin fora un grup de set unionistes que hi havia esperant la manifestació per "provocadors" i diu que si fos al revés, ja haurien actuat contra els activistes.La mobilització s'ha desenvolupat sense cap mena d'incident. Els manifestants han marxat del lloc cridant "no tenim por", poc després d'entonar Els segadors.Aquesta acció de protesta arriba després que es produïssin mobilitzacions arreu del país contra l'operatiu de la Guàrdia Civil, que va detenir els activistes, acusats de terrorisme, rebel·lió i tinença d'explosions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor