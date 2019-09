Reunió conjunta dels diputats de JxCat i ERC per transmetre imatge d'unitat al Parlament

El president Quim Torra i el vicepresident Pere Aragonès han liderat aquest dimecres al matí una reunió conjunta dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya (JxCat) i ERC abans de l'arrencada del debat de política general . La trobada pretén transmetre imatge d'unitat abans del discurs de Torra i, també, de cara a l'escenari que s'obrirà amb la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes. Tots dos grups preparen propostes de resolució conjuntes, que es votaran dijous a la tarda.La trobada de tots els diputats de JxCat i ERC, inèdita durant la legislatura, reedita momentàniament els eipsodis de la legislatura passada, quan totes dues formacions compartien grup sota l'etiqueta de Junts pel Sí. Formalment, la imatge suggereix un canvi rellevant respecte l'anterior debat de política general, quan les dues formacions que comparteixen el Govern estaven enfrontades per la situació dels diputats suspesos. Un episodi que quasi acaba amb el trencament de l'executiu Torra, a partir de les onze, desgranarà els nous passos del procés en el discurs a l'hemicicle, en el qual també abordarà l'acció de Govern i la necessitat d'aprovar els pressupostos per al 2019. El debat estarà marcat per la resposta al Suprem i, també, per les detencions d'activistes de dilluns ordenades per l'Audiència Nacional en un nou episodi d'intent de vinculació de la violència amb l'independentisme

