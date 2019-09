Detenen un home per matar la seva mare i conviure amb el cadàver deu dies a Arenys de Mar

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de la mort de la seva mare amb arma blanca a Arenys de Mar, i segons ha publicat La Vanguardia , hi va conviure durant deu dies. El cos policial no ha volgut confirmar ni desmentir la notícia més enllà del fet que hi ha una investigació oberta, adduint que la justícia ha declarat secret de sumari a l'entorn del tema.Les informacions publicades pel rotatiu barceloní indiquen que el presumpte parricida va estar amb el cadàver des de l'11 de setembre, quan hauria tingut lloc la mort. Aquest dilluns, a les 12 del migdia, es va fer un minut de silenci davant l'Ajuntament d'Arenys per condemnar la mort violenta.La família de la víctima va alertar la policia que feia dies que no sabien res de la dona. En intentar entrar al domicili el presumpte parricida, que era a l'interior, va fugir pels patis fins arribar a un pis veí. Veïns de la zona, però, el van veure i van alertar la policia, que finalment el va detenir.

