VÍDEOS Centenars de persones protesten a Folgueroles en suport del seu veí detingut per la Guàrdia Civil

Centenars de persones s'han concentrat aquest dimarts des de dos quarts de vuit del vespre a Folgueroles (Osona) en rebuig a la detenció de Txevi Buigas, exregidor del municipi arrestat per la Guàrdia Civil dilluns a Sant Pere de Torelló, en el marc de l'operació ordenada per l'Audiència Nacional contra membres dels CDR."Pujo aqui en nom del poble de Folgueroles i amb la ràbia a dins pel que ens han fet", ha assenyalat l'alcalde Xavier Roviró, d'ERC, al començar el seu discurs en la concentració.En l'acte han sonat cançons reivindicatives com L'Estaca, hi ha hagut crits d'"Independència", i s'ha escoltat també el Cant de L’Emigrant, amb lletra de Jacint Verdaguer, fill de Folgueroles.La protesta anirà seguida d'un ple municipal en què es votarà una moció de rebuig als fets, ha explicat el propi Roviró. Buigas, que des de feia un mes vivia a Sant Pere de Torelló, està molt arrelat al municipi. Va ser regidor de l'Ajuntament de Folgueroles del 2011 al 2012 i, "participa de la vida cultural, esportiva i cívica", diu el batlle, que insisteix en el fet que és un home "de bé i de pau".Roviró, amic de la família, va anar fins a la casa de pagès on viu Buigas, a Sant Pere de Torelló, des de fa un mes. La dona del detingut li va trucar perquè anés a buscar el fill de la família, de deu anys. "La Guàrdia Civil no ens va deixar entrar i vam haver d'esperar que ens portessin ells al nano". El nen li va explicar que havien rebentat els panys i entrat per la força. "Els van fer estirar a tots a terra, amenaçats amb escopetes. Això és traumàtic", relata.Segons l'alcalde, s'han vulnerat els drets més bàsics i "el poble està indignat". Per aquesta raó han optat per concentrar-se aquest vespre per exigir la seva llibertat i de la resta de detinguts, mostrar el rebuig a "les forces d'ocupació" i donar suport a la família. Després, en ple municipal, és previst que s'aprovi la moció entrada aquest mateix dimarts.Roviró descriu Buigas com a una persona "compromesa", un "home de bé i pau". "Ens volen atemorir", assegura, tot afegint que quan es demostri la injustícia "el mal ja estarà fet".

