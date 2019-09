Convocada una cassolada de protesta a les nou del vespre contra l'operació de l'Audiència Nacional

🔴36 hores segrestades per l'estat.

Això en democràcia no és normal.



Avui 21h cassolada a cada balcó, a cada finestra #LlibertatDetingudes #Detencions23S pic.twitter.com/uEFBM9OF2f — CUP Països Catalans (@cupnacional) September 24, 2019

Col·lectius independentistes, entre els quals la CUP i comitès de defensa de la República (CDR), han convocat per aquest dimarts a les nou del vespre una cassolada per protestar contra la detenció de nou activistes ordenada ahir per l'Audiència Nacional. En aquests moments encara hi ha set persones detingudes, mentre que dues van quedar ahir en llibertat.Aquesta mesura de protesta arriba després que ahir ja es produissin mobilitzacions arreu del país contra l'operatiu de la Guàrdia Civil, que arriba just abans de la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes. Sobre els detinguts pesen acusacions de terrorisme, rebel·lió i tinença d'explosions.Segons la Fiscalia de l'Audiència Nacional, els activistes tenien intenció de dur a terme actes "terroristes amb finalitats separatistes". Els fets han causat una nova crisi entre la Generalitat i l'Estat: el president Quim Torra ha enviat una carta a Pedro Sánchez per traslladar-li la seva "indignació" i per exigir-li explicacions

