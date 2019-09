Torra trasllada per carta a Sánchez la «indignació» del Govern per les detencions de CDR

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat una carta al seu homòleg en funcions a Espanya, Pedro Sánchez, per tal de traslladar-li la "indignació" de tot el Govern amb la detenció de nou activistes independentistes sota el marc d'una operació de l'Audiència Nacional . En concret, Torra exigeix explicacions a Sánchez pel caràcter "preventiu" de l'actuació, verbalitzat per la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, en el moment que van transcendir les detencions.La Fiscalia de l'Audiència Nacional, segons va detallar en un comunicat farcit de condicionals, va vincular l'operació judicial a les presumptes accions dels comitès de defensa de la República (CDR) en la línia de preparar actes "terroristes amb finalitats secessionistes" durant la tardor . L'operació, segons Torra, és tant "judicial" com "policíaca" i "mediàtica", i se salta "tots els principis de la presumpció d'innocència".Els detinguts, dos dels quals ja han estat posats en llibertat, són "ciutadans compromesos amb la seva societat", segons detalla el president amb la missiva. L'operació és "exemple més" de la "utilització dels aparells de l'Estat per a una finalitat política que no es correspon amb les raons de l'existència d'aquests aparells". "La justícia hi és per fer justícia. La policia hi és per donar seguretat i garantir l'ordre públic", assenyala Torra, que demà afronta el debat de política general al Parlament.El president, com ja va fer ahir en un tuit coincidint amb les detencions, reitera davant Sánchez que l'independentisme "ha estat, és i serà" un moviment "pacífic i no violent" que busca assolir els seus objectius "per mitjans democràtics".

Carta de Quim Torra a Pedro Sánchez by naciodigital on Scribd

