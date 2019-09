Un sindicat policial demana que retirin una medalla a un mosso perquè el considera independentista

El sindicat de l'escala de comandaments de la Policia Nacional espanyola, SPP, ha demanat al ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, que revoqui la concessió de la Creu Blanca al Mèrit Policial al comissari dels Mossos d'Esquadra David Boneta Cortina, en entendre que no és mereixedor de la mateixa "per la seva significació personal en favor d'aquells que defensen la independència de Catalunya".En un comunicat, el sindicat ha defensat que la inclusió en l'Ordre del Mèrit Policial necessita que es compleixin "principis bàsics com la neutralitat política", ja que la concessió d'aquestes medalles han de servir "d'estímul per a la resta dels policies i donar prestigi a la Corporació".Al seu parer, Boneta Cortina "de manera expressa i en reiterades ocasions ha efectuat manifestacions, recollides en diferents mitjans de comunicació, que denoten la seva alineació amb els postulats polítics dels responsables de la Generalitat". Això, ha continuat, "l'inhabilita per rebre el reconeixement atorgat".El sindicat sosté que molts policies es poden sentir humiliats en saber que, després de participar en el dispositiu del referèndum de l'1-O, estan sent ara sotmesos a processos judicials "instats des de les esferes ideològiques que defensa el senyor Boneta".

