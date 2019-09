​El primer tast del Cavatast 2019

Compte enrere a Sant Sadurní d'Anoia per a la celebració del Cavatast . La 23a edició de la mostra de caves i gastronomia de referència a Catalunya es farà els proper 4, 5 i 6 d'octubre. Tanmateix, aquest dimecres 25 de setembre hi haurà un primer tast –mai més ben dit- amb la Nit dels Màgnums , una vetllada amb caves prèmium seleccionats per alguns dels expositors de l'esdeveniment.Aquest dimecres al vespre una roda de premsa servirà per presentar les novetats del Cavatast 2019 amb la participació de l'alcalde Josep Maria Ribas i Ferrer i el primer tinent d’alcalde i regidor de Turisme i Comerç, Ton Amat i Ibàñez. En acabat, a les 20.00, se celebrarà per primera vegada la Nit dels Màgnums, una nit exclusiva per provar els productes prèmium dels expositors de cava i gastronomia.La vetallada se celebrarà al CIC Fassina-Centre d'Interpretació del Cava i els tiquets per participar-hi costen 25 euros. L'aforament és limitat.

