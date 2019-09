VÍDEO Un mosso marxa del podi d'una prova esportiva quan sona l'himne espanyol

La V edición de los CAMPEONATOS DEL MUNDO DE CICLISMO PARA POLICÍAS celebrado en el municipio de Vandellòs i L’Hospitalet de l'Infant,(#Tarragona)



Desde @UMCmossos lamentamos el desprecio al himno Nacional del “acomplejado” participante que iba en representación de los @mossos pic.twitter.com/6W09KcjXnI — Unió de Mossos per la Constitució (@UMCmossos) September 22, 2019

Un municipi del Baix Camp s'ha omplert de policies aquest cap de setmana. No ha estat per a cap operació ni cap operatiu, sinó que es tractava del Campionat del Món de ciclisme per a Policies, el qual va comptar amb la participació de més de 250 agents.Aquesta prova va deixar una imatge que s'està fent viral a les xarxes socials, i un agent dels Mossos d'Esquadra n'és el protagonista. El mosso va fer un campionat molt meritori i va assolir la segona posició del podi en una de les proves de BTT, per darrere d'un policia espanyol. Quan va sonar el corresponent himne, l'agent de la policia catalana va abandonar el podi i es va acomiadar, deixant bocabadats alguns espectadors, A d'altres, els va arrencar uns quants aplaudiments.En aquesta prova hi participaven policies de Bèlgica, França, Holanda, Lituània i Portugal, i en representació de l'estat espanyol hi havia agents dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional espanyola, la Guàrdia Civil, la Ertzaintza, la Policia Foral de Navarra i policies locals.

