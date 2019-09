Jutges per la Democràcia veu «massa adjectius» en l'escrit de la Fiscalia sobre els CDR

El president de Jutges per a la Democràcia, Ignacio González Vega, ha qüestionat l'escrit de la Fiscalia sobre l'operació d'aquest dilluns que ha acabat amb la detenció de nou membres dels CDR, dos dels quals ja estan en llibertat El portaveu de Jutges per a la Democràcia veu "massa adjectius" en l'escrit de la Fiscalia de l'Audiència Nacional i ha considerat que en aquestes moments cal cautela ja que s'està en el terreny de les "sospites". Així mateix ha defensat que per davant de tot ha de prevaldre la presumpció d'innocència.En una entrevista a Espejo Público, a Antena 3, González Vega ha considerat que la Fiscalia utilitza una "contundència" que no és pròpia d'una fase preliminar com l'actual sinó que es tracta de termes més propis d'un judici d'acusació. També ha assenyalat la seva "sorpresa" pel fet que s'hagi fet pública informació "exhaustiva" quan el cas està sota secret de sumari.Una altra cosa que li crida l'atenció és el fet que estiguin investigats alhora pels delictes de terrorisme i de rebel·lió i ha recordat que en els casos d'ETA mai s'investigava per rebel·lió, sinó únicament per terrorisme.

