Un piromusical d'homenatge al Liceu i als Beatles tanca les festes de la Mercè

L'avinguda de Maria Cristina, abans de començar el piromusical Foto: Ajuntament de Barcelona

El piromusical ha estat un any més l'encarregat de tancar les festes de la Mercè. L'avinguda Reina Maria Cristina ha estat escenari de l'espectacle de focs artificials i música que acomiada la festivitat de la patrona de la ciutat, tot i que el programa d'actes encara s'allargarà fins al 27 de setembre.Enguany el piromusical ha homenatjat The Beatles, coincidint amb el cinquantè aniversari del seu últim concert, al terrat de la discogràfica Apple Corps de Londres. El Gran Teatre del Liceu també ha estat protagonista de l'espectacle, per celebrar els vint anys de la seva reobertura.EL piromusical també ha tingut un record per la icona del jazz Glenn Miller per commemorar el 75è aniversari de la seva mort. A més, Beirut -que enguany ha estat la ciutat convidada de les festes- també ha estat present al piromusical a través de música tradicional del Líban.L'Ajuntament ha fet balanç de la Mercè d'enguany aquest dimarts i dels actes de les festes. L'alcalde accidental, Jaume Collboni, ha celebrat que la Mercè s'hagi desenvolupat en un ambient de "civisme".Collboni també ha valorat positivament haver renovat l'aposta per descentralitzar els actes festius. Enguany s'han celebrat actes del programa a sis districtes de la ciutat i en disset espais diferents. Pel parc de la Ciutadella hi han passat 150.000 persones, pel parc de la Trinitat 15.000, 95.000 han assistit a concerts del BAM i 200.000 als de Mercè Música. En total, l'Ajuntament calcula que la programació musical de la Mercè ha congregat prop de 400.000 persones.

