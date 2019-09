Ja n'estic fart de funerals de Barcelona

Treball propi

. Ja n'estic fart de fer d'enterramorts de la ciutat., un cine o una botiga de barri., els relativistes de torn dient imbecil·litats del tipus: "Aquests que es queixen quan tanca una botiga de barri, quantes vegades hi han anat a comprar els últims deu anys?".: "Quantes vegades hi heu anat els últims deu anys?". Una pregunta trampa, demagògica fins a la nàusea, que denota diverses coses: menyspreu per la historia, profunda insensibilitat i passió per l'economia per sobre de qualsevol cosa relacionada amb l'humanisme. Però, sobretot, una immoralitat fastigosa. En què creuen aquestes persones? Què habita al seu imaginari? Ja us ho diré jo en què creuen: en el mercat. Ja us ho diré jo què habita al seu imaginari: la competitivitat, la marca, l'èxit.del carrer de Girona. Noranta-vuit anys dempeus, passant de generació en generació de la mateixa família, i tanca per jubilació. El negoci està etiquetat d'emblemàtic, però ja sabem tots que això, a Barcelona, no serveix de gran cosa. Confia a poder traspassar-lo perquè pugui continuar endavant però la impossibilitat de vendre-hi beguda alcohòliques està frenant l'interès d'alguns candidats a explotar el local a partir d'ara. Impediments molt prosaics, trobo.: escriure un nou obituari. Suposo que no hi puc fer més. Suposo que, a la meva manera, encara m'estimo la meva ciutat. A pesar que l'estan trinxant. El recentment elegit nou consistori va dir, pocs dies després de la seva formació, que emprendria un seguit de mesures per frenar la colonització ultraliberal que assota Barcelona. No me'ls crec, esclar. Però a veure si en els propers mesos ens sorprenen amb alguna cosa.Foto: Enric

