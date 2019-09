Tomàs Molina, sobre el pilar caminant de Tarragona: «He plorat, aquestes coses m'impressionen»

Eufòria als @XiquetsSerrallo per portar el seu 24è pilar caminant de forma consecutiva fins al balcó de @TGNAjuntament https://t.co/2fJseyhV29 #SantaTecla2019 pic.twitter.com/u56T3ogGzm — NacióTarragona (@naciotarragona) September 24, 2019

L'home del temps de TV3 s'ha convertit en el talismà dels Xiquets del Serrallo aquest dimarts. Tomàs Molina ha viscut en primera persona què és un pliar caminant, quina importància té i què se sent quan arriba a la plaça de la Font i el més menut puja pel balcó, estibat amb una faixa.Molina, en declaracions a, s'ha sincerat i ha assegurat que "he plorat" perquè "a mi aquestes coses m'impressionen, m'emocionen". El meteoròleg ha destacat que és un privilegiat per haver pogut "veure-ho de tan a prop" perquè la gent de "fora de Tarragona" ho viu d'una altra manera.El padrí del pliar ha celebrat que els Xiquets del Serrallo hagin portat per 24a vegada consecutiva el pilar caminant fins al balcó. "Són un valor segur", ha expressat amb satisfacció. El mateix meteoròleg ha dit que "n'hi ha d'altres que van molt de pressa, o amb molta força però si es va segur, s'arriba 24 vegades".La realitat supera la ficció com diu el tòpic. Això és el que li ha passat a Molina, ja que les sensacions i els sentiments han sigut més forts dels esperats. "Val a dir que jo soc molt emocionable, jo ploro amb qualsevol cosa però aquestes coses que són litúrgiques em convencen molt" perquè "són de veritat". En aquest sentit, ha afegit que "és cert que ara s'estan recuperant moltes coses però n'hi ha que són estructurals i això ho és molt, la gent ho sent molt i es transmet".Per altra banda, Molina ha dit que li va fer "il·lusió" la proposta d'apadrinar el pilar perquè "de Tarragona, la primera cosa que recordo és el Serrallo". Sobre això, ha explicat que "el primer premi que m'han donat en ma vida va ser aquí, al Serrallo". Va rebre un reconeixement per part de l'Ajuntament de Tarragona i de la "gent de mar" per la tasca que feien ajudant als mariners a poder sortir al mar a treballar. El premi li va entregar l'exalcalde Joan Miquel Nadal (CDC).A més, fent memòria, ha recordat que "de les primeres estacions meteorològiques que ens passaven dades, fa 33 anys, era la de Tarragona, al Serrallo".Tomàs Molina era el cinquè padrí que tenia la colla del barri mariner. Abans ho havien sigut Danae Boronat, Toni Albà, Elisabet Carnicé, Júlia Creus i Carme Forcadell.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor